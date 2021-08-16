Китай и Россия намерены признать "Талибан"

Китай и Россия планируют признать правление захватившего власть в Афганистане "Талибана", пишет DailyMail в понедельник, 16 августа.

Отмечается, что страны намерены строить с талибами дружеские отношения и призывают к мирной передаче власти.





Также сообщается, что РФ не планирует эвакуировать свое посольство. Талибы гарантировали безопасность дипломатическому персоналу России.





В МИД РФ сообщают об установлении рабочих контактов с новыми властями в Кабуле.





"Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения", - говорится в сообщении.





"По имеющейся информации, обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется. Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий. Призываем все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем", - добавили в МИД РФ.





Как сообщает France 24, по словам прес-секретаря МИД Китая Хуа Чунин, "Талибан" неоднократно заявлял о надежде относительно развития отношений с республикой и дальнейшего восстановление Афганистана.





"Мы приветствуем это. Китай уважает право афганского народа самостоятельно определять свою судьбу и готов продолжать развивать ... дружеские отношения и отношения сотрудничества с Афганистаном", - добавила Чунин.





Тем временем, палестинская военизированная группировка ХАМАС уже поздравила "Талибан" с захватом власти.









Группировка отметила, что уход американцев подтверждает необходимость сопротивления народов, в том числе палестинского, для будущей победы, и пожелала жителям Афганистана дальнейших успехов.









Ранее сообщалось, что "Талибан" объявит Афганистан исламским эмиратом. Радикальное движение планирует получить полный контроль над властью в Афганистане, никакого переходного периода не будет.









Также "Талибан" заявил, что война в Афганистане окончена. Скоро захватившие власть талибы определят форму режима, согласно которому будут руководить страной, сообщил представитель боевиков.



