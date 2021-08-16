Шариат и база терроризма. Каким станет Афганистан

Террористическое движение "Талибан" взяло под контроль всю территорию Афганистана. Боевики заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистан. Так страна называлась в 1996-2001 годах, когда находилась под властью талибов.

В период правления исламистов в Афганистане действовало строгое шариатское право. Это вызывает беспокойство как у местных, так и у политиков по всему миру. Сами талибы утверждают, что стали умереннее. Но на деле происходит обратное. Корреспондент.net рассказывает, чего ожидать.

Воскресенье, 15 августа, стало исторической датой в современной истории Афганистана: пала столица Кабул, президент Ашраф Гани бежал, а переговоры о "мирной передаче власти" талибам по сути оказались обсуждением условий капитуляции афганского правительства.

Радикальные исламисты захватили Афганистан, гражданская война в котором тянется с 1978 года, в считанные недели после вывода из страны основной части иностранных войск. На своем пути талибы практически не встречали сопротивления, даже Кабул сдался без боя.

Блицкриг "Талибана" стал для мира неожиданностью. Месяц назад американская разведка говорила, что Кабул падет примерно через год, а на прошлой неделе прогноз сократился до одного-трех месяцев. На деле же все произошло куда быстрее.

Президент США Джо Байден говорит, что не жалеет о вывод американских войск. 20-летняя военная кампания в Афганистане, развернутая в связи с терактами 11 сентября, обошлась Америке в триллион долларов и тысячи жизней солдат.

Администрация Байдена неоднократно говорила, что США добились своих основных целей в Афганистане: "привлекли к ответственности" Осаму бин Ладена и "в значительной степени ослабили" угрозу, которую представляет для США террористическая организация Аль-Каида.

Президент США заверял, что после выхода американских войск и войск союзников не стоит ожидать падение правительства, поскольку, по его словам, теперь у Афганистана есть сильная и обученная армия.

На фоне продвижения боевиков Байден призывал правительственные силы сражаться за свое будущее, поскольку "судьба афганцев находится в их собственных руках". Но талибы признаны террористической организацией и от их прихода к власти зависит не только Афганистан.

Осенью прошлого года на фоне анонса выхода американских сил эксперты предупреждали, что Афганистан может стать плацдармом для терроризма.

На это, среди прочего, указывало присутствие на территории страны ключевого члена Аль-Каида Абу Мухсин аль-Масри - одного из самых разыскиваемых ФБР террористов. Вашингтон обвиняет аль-Масри в финансировании террористической организации и заговоре с целью убийства американских граждан. В октябре он был ликвидирован спецслужбами Афганистана.

Объективные предпосылки для экспансии боевиков в Среднюю Азию существовали еще до прихода Талибана к власти, говорит эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

Он отмечает, что из Афганистана по действующим контрабандным каналам наркотрафика в соседние государства могут поступать не только наркотики, но и оружие, и вербовщики.

"Существует риск развития ситуации по латиноамериканскому образцу, где из провинциальных группировок выросли современные наркокартели, которые угрожают даже правительствам крупных государств", - сказал он Ленте.ру.

Серьезной проблемой "Талибан" может стать для России, которая до последнего отказывалась верить в приход радикалов к власти. Еще 13 августа в МИД РФ говорила, что талибы вряд ли захватит афганскую столицу, и с ним соглашались многие эксперты, утверждавшие, что у боевиков нет ресурсов на осаду Кабула.

Когда боевики уже вошли в Кабул, из Москвы прозвучали обеспокоенные заявления. Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев выразил опасение, что нестабильность в Афганистане несет риски возникновения новой базы международного терроризма. Впрочем Россия говорит, что во внутренние дела Афганистана вмешиваться не станет.

Как считает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, Москва не была готова делать выбор в пользу той или иной стороны во внутреннем конфликте в Афганистане.

"Может быть, в ближайшее время позиция Москвы будет окончательно сформирована, но это в первую очередь зависит от того, что будет дальше. Российская позиция по Афганистану не сформирована окончательно, тем более что в России идет большая кампания по легитимации талибов", - сказал Нессар.

Теперь российским властям предстоит обезопасить своих союзников - в частности, Таджикистан, куда уже устремился поток беженцев. Некоторые эксперты давно высказывают мнение, что подобная ситуация грозит появлением новых очагов экстремизма и нестабильности вблизи российских границ.

На состоявшемся 6 августа саммите лидеров Центральной Азии в туркменском городе Аваза президент Эмомали Рахмон сетовал по поводу перехода границы под контроль "Талибана" и осудил скопление террористических группировок в захваченных талибами районах.

В рядах этих группировок состоят боевики из бывших советских республик и Китая, "экстремисты, которые хорошо обучены терроризму, подрывной и пропагандистской деятельности, и имеют далеко идущие планы в отношении нашего региона", приводит его словам новостное агентство AP.

С 1996 по 2001 год, когда талибы контролировали большую часть Афганистана, в стране были установлены жесткие законы: за воровство, например, наказывали отрубанием руки или ноги, девочкам запрещали учиться в школе, а женщинам - работать, ходить в джинсах и другой "нетрадиционной" одежде не разрешалось.

Талибы пытаются всех успокоить и заверить, что они изменились, стали более прагматичными и многому научились за те 20 лет, что они были не у власти.

В частности, их представители обещали, что найдут "способ построить исламскую систему, в которой все афганцы будут иметь равные права, где права женщин, гарантированные исламом, - от права на обучение до права на труд - будут защищены". Об этом писал один из руководителей "Талибана" Сираджуддин Хаккани в прошлом году в газете New York Times.

Хаккани обещал, что Афганистан сохранит приверженность всем международным конвенциям, если таковые совместимы с исламскими принципами.

В воскресенье представитель талибов, слова которого передала Al Arabiya, сообщил, что под властью "Талибана" женщины смогут получать образование и работать, выходить из дома без сопровождения мужчины, но обязаны будут носить хиджаб.

Но талибы говорят одно, а от людей на местах слышно совсем другое. Особенно тревожные сообщения приходят из тех районов, которые недавно перешли под контроль.

По данным Human Rights Watch, командиры исламистов вводят ограничения для местных жителей. В первую очередь, это касается женщин, которым предписывают, например, не просто покрывать голову платком, а полностью закрывать себя, оставляя лишь тонкую прорезь для глаз.

Меньше чем за неделю до падения Кабула ООН заявила о массовых случаях убийств женщин, правозащитников и журналистов в районах Афганистана, подконтрольных талибам. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что женщин подвергали публичной порке за нарушение установленных талибами правил.

В ООН поступали сообщения о нарушениях, которые "могут быть приравнены к военным преступлениям и преступлениям против человечности". Организации стало известно о массовых казнях сдавшихся правительственных войск, нападениях на нынешних и бывших правительственных чиновников и членов их семей, разрушении домов, школ и клиник.

Что касается властных структур, то в них может войти часть технократов, работавших при президенте Ашрафе Гани. А чтобы избежать управленческого коллапса и обеспечить работу госучреждений, талибы отдадут приказ всем чиновникам среднего звена продолжать выполнять свои функции - ходить на работу и дальше, считает директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.

"Меняться будет только высшее политическое руководство страны, которое было частью американского проекта переустройства страны и поэтому ему не должно быть места в будущей афганской власти", - цитирует его Коммерсант.

При этом как представители пуштунского большинства, талибы попытаются предоставить возможность в том или ином виде оставаться в политической элите страны представителям меньшинств: таджиков, узбеков, хазарейцев, считает эксперт.

"Талибы понимают, что для решения задачи консолидации страны они должны не повторять ошибок прошлого и не настраивать против себя национальные меньшинства", - сказал политолог.