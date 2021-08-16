Силы ПВО Узбекистана сбили самолет афганских ВВС "при попытке незаконного пересечения границы". Об этом 16 августа сообщает gazeta.uz со ссылкой на заявление Минобороны Узбекистана.

- В Шерабадском районе Сурхандарьинской области (граничащей с Афганистаном, - прим. авт.) силами Противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана, - сказано в сообщении.

Оба пилота выжили, но получили тяжелые травмы. Их доставили в больницу в Термезе. Минобороны Узбекистана заявило, что проводит расследование обстоятельств, при которых был сбит самолет.

Ранее сообщалось, что на территории Узбекистана потерпел крушение самолет ВВС Афганистана, но официально не объявлялось, что он был сбит силами ПВО.





В то же время Таджикистан разрешил самолетам с афганскими военными совершить посадку.

В аэропорту таджикского города Бохтар на юге страны высадились более 100 военнослужащих из Афганистана.





- Таджикистан получил сигналы SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами страны было принято решение разрешить совершить посадку афганским военнослужащим в аэропорту города Бохтар, - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в управлении информации и печати МИД Таджикистана.





Что случилось?





В Афганистане 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль столицу страны - Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. По словам Гани, он уехал, чтобы предотвратить кровопролитие в Кабуле.





Вечером 15-го августа Украина эвакуировала из Афганистана около 80 человек. Наших граждан на самолете было всего восемь. При этом несколько дней назад глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в Афганистане находится около 50-100 украинцев.





Покинуть страну через аэропорт Кабула попытались сотни человек, однако все коммерческие рейсы были отменены. В аэропорту возникла паника. Погибли как минимум пять человек, пытавшихся улететь из Афганистана. В частности, несколько людей привязали себя к американскому военному самолету и пытались улететь, трое из них сорвались и разбились после взлета.



