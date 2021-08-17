Украинский самолет никак не может взлететь из Кабула

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, на данный момент желания улететь с ним выразили около полусотни человек. На свободные места могут быть размещены граждане других государств, пишет Фраза.

Украинский самолет, который на данный момент находится в международном аэропорту Кабула, не может вылететь из Афганистана. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, на данный момент неизвестно, когда он сможет вернуться в Украину.

«Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится и не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет вылететь, но сможет ли новый самолет туда прибыть украинский — это пока вопрос без ответа. Ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане», — рассказал он, добавив, что сейчас ситуация в аэропорту Кабула является критической.

Министр отметил, что украинский борт готов взять на свободные места граждан других государств, в частности Афганистана. По его словам, на данный моменты о своем желании быть эвакуированными заявили около 50 людей.

Кулеба также призвал украинцев, которые хотят эвакуироваться, обращаться в посольства Украины в Таджикистане, Пакистане и заявлять о своем местонахождении.

Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что речь идет о примерно 90 украинцах афганского происхождения и членов их семей. Об этом он написал в Facebook.

Посольства Украины в Таджикистане и Пакистане сейчас формируют список граждан, которые хотят быть эвакуированными из Афганистана.

Николенко отметил, что для получения помощи украинцы в Афганистане должны сообщить посольству в Таджикистане или Пакистане свои контактные данные и место нахождения: +992 900 00 6520, +992 372 35 8412, [email protected] или +925 126 08966, [email protected]

Родственники в Украине также могут обратиться на круглосуточную горячую линию МИД: +380 44 238 1657, [email protected].





В то же время, как сообщает Associated Press со ссылкой на военных США, в ходе беспорядков в аэропорту Кабула погибли как минимум семь человек. В числе погибших учтены афганцы, которые пытались закрепиться на шасси американского самолета, вылетавшего из Кабула. Они не смогли удержаться и упали вниз, когда воздушное судно набрало высоту.

Одна из местных жительниц рассказала изданию, что купила билет на самолет до Узбекистана. Однако она не смогла улететь, так как к моменту ее прибытия в аэропорт рейс был полностью забит людьми, которые проникли на борт нелегально. По ее словам, в самолете не было места даже чтобы стоять, а пассажирам не хватало кислорода.





Напомним,15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел из страны. Власть в стране перешла к представителям движения «Талибан».





Вскоре аэропорт Кабула закрылся для гражданских авиарейсов. Это привело к большой давке. СМИ сообщили о пяти погибших.





16 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 79 человек из 6 стран мира смогли улететь из захваченного талибами Кабула в Украину.