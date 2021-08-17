Меркель высказалась о ситуации в Афганистане

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что западная коалиция в Афганистане потерпела поражение и теперь нужно сосредоточиться на спасении. Об этом она заявила во время выступления на заседании руководства Христианско-демократического союза в понедельник, 16 августа, сообщает Вild.

"Мы переживаем горькие времена, теперь мы должны сосредоточиться на спасении!" - сказала канцлер ФРГ, комментируя ситуацию в Афганистане.

При этом Меркель признала, что сейчас безопасность эвакуации людей из аэропорта Кабула зависит только от американских военных.

Канцлер отметила, что выведение войск США привело к "эффекту домино", который развалил сформированный за 20 лет порядок.

"Мы хотели построить страну с демократической структурой, нам это не удалось. Между афганскими вооруженными силами и народом не было связи, это не сработало так, как мы думали", - заявила Меркель.

Канцлер Германии отметила, что теперь стоит обратить внимание и на другое: "Чего можно достичь подобными вмешательствами? Как мы можем внедрять политические порядки в других странах?"

"Решение о выводе войск вызвало новую динамику. Для многих, кто верил в демократию и свободу, прежде всего женщин, это печальный результат", - подчеркнула она.

Меркель также подчеркнула, что теперь надо обезопасить как можно больше людей.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза эвакуируют дипломатов из Кабула. Италия, Франция, Германия, Финляндия, Швеция решили закрыть свои посольства в Афганистане.

Что происходит в Кабуле. Фоторепортаж

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