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17 августа 21, 09:11
ВИДЕО: Украинцы наблюдают за захватом талибами тюрьмы
Талибы
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Точное место и дата съемок неизвестна.

В соцсетях появилось видео из Афганистана, на котором заснят захват тюрьмы талибами и переход бывших заключенных на их сторону. За событиями наблюдают вооруженные люди, предположительно - бойцы частной военной компании, которые комментируют происходящее на русско-украинском суржике. При этом бойцы отмечают, что на военной базе не осталось сил сопротивления. На кадрах также видна брошенная военная техника.

- В тюрьме бунт. Интересно, удастся ли администрации их успокоить. О, освобождают преступников! Ребят, их освобождает "Талибан"! Е**ть, администрация даже перешла на их сторону тоже... Смотри, машут им. Я думаю, что здесь военных вообще нету, смотри, ни одной души. Это п**да", - слышно на видео.

Точно неизвестно, когда было снято видео, кто заснят на нем  и где группа находится сейчас. Дальнейшие реплики слышны плохо.

 Украинские военные покинули Афганистан еще 9 июня. В стране был 21 украинский солдат. На данный момент безопасность в Кабуле для иностранцев обеспечивают американские военные в аэропорту.

В последние сутки там происходят беспорядки из-за того, что афганцы массово пытаются улететь из страны. Поскольку гражданская авиация не летает, а военных самолетов мало, люди залезали на шасси и привязывали себя к самолетам снаружи. В результате они падали после взлета и разбивались. На данный момент известно о гибели семерых. После этого эвакуация была временно приостановлена.

Внимание! На видео –ненормативная лексика!
kp.ua
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