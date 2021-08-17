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17 августа 21, 09:13
Джонсон собирает G7 из-за ситуации в Афганистане
Джонсон
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Лондон заявил, что в регионе будут размещены дополнительные силы, которые можно будет быстро перебросить в Афганистан в случае необходимости.
Лондон заявил, что в регионе будут размещены дополнительные силы, которые можно будет быстро перебросить в Афганистан в случае необходимости.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести виртуальную встречу лидеров стран "Большой семерки" для решения проблемы обострения ситуации в Афганистане. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Reuters.

Также премьер-министр намерен призвать лидеров организации активизировать усилия по эвакуации граждан Великобритании и других лиц из Кабула. 

Ожидается, что телеконференция G7 состоится в ближайшие дни. 

В понедельник Джонсон побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы договориться о том, как две страны могут работать вместе, чтобы признать будущее афганское правительство и попытаться предотвратить гуманитарный и миграционный кризис.

Двое лидеров также договорились, что их страны должны работать вместе в Совете Безопасности ООН, в том числе над возможной совместной резолюцией.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал, что западные партнеры также рассмотрят возможность введения санкций и прекращение помощи, если талибы не смогут отстоять права человека или позволить стране вновь стать базой для терроризма.

Напомним, Великобритания дополнительно отправит 200 военнослужащих в Афганистан для эвакуации из страны своих подданных и помогавших им афганцев. 
Korrespondent
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