"Антисемитский закон". Конфликт Польши и Израиля

Между Израилем и Польшей вновь разгорелся дипломатический скандал, связанный с исторической памятью. Израильские и американские власти обвинили Варшаву в нарушении прав потомков жертв холокоста, лишившихся собственности в годы нацистской и советской оккупации.





Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отозвал поверенного в делах еврейского государства в Польше "для бессрочных консультаций". Варшава пообещала симметричные меры и отказываться от этого закона не намерена. Коррепондент.net рассказывает подробности.





"Позорная демонстрация презрения к памяти о Холокосте"





До начала Второй мировой войны в Польше жили самые многочисленные еврейские сообщества. Оккупировавшая Польшу нацистская Германия лишила евреев дома, а многих - и жизней. Позже их потомки стали требовать компенсацию.





Евреи-экспатрианты и их потомки до настоящего момента имели право заявить о незаконном захвате их собственности и потребовать ее возвращения, однако польские власти решили, что это служит причиной возникновения споров и проблем вокруг прав собственности на имущество.





В 2015 году конституционный суд Польши принял решение о необходимости установить жесткие сроки, по истечению которых административные решения касательно прав собственности на имущество уже не будут подлежать оспариванию.





Изменения в законе были одобрены польским парламентом 11 августа. Через три дня его подписал президент Польши Анджей Дуда. Поправка вносится в Административно-процессуальный кодекс Польши.





"Я принял решение по законопроекту, который в последние месяцы был предметом оживленных и громких дебатов в стране и за рубежом. После тщательного анализа я решил подписать поправку к Административно-процессуальному кодексу, которую приняли сейм и сенат", - сообщил глава государства.





В соответствии с изменениями ограничивается право потомков жертв холокоста на возврат имущества, конфискованного у евреев во время Второй мировой войны и после нее: теперь они могут обжаловать изъятие собственности лишь в течение 30 лет с момента принятия такого решения.





Дуда отметил, что каждая вторая жертва холокоста была из Польши. Однако, как показывает практика, те, кто претендует на реституцию, часто бывают подставными лицами, указал польский лидер.





В Польше вопрос о правах евреев на собственность осложняется еще и тем, что в отличие от других стран Евросоюза власти Польши не создали фонд для выплаты компенсаций людям, чье имущество было отобрано, отмечает Guardian.





"Демократия и справедливость достигли новой низшей точки в Польше, поскольку президент Дуда подписал закон, который фактически лишает всех бывших польских собственников имущества возможности получить компенсацию за имущество, незаконно отобранное у них в коммунистический период", - сказал председатель Всемирной организаций по реституции имущества евреев Гидеон Тейлор.





Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет решительно осудил этот закон и заявил, что Израиль не станет молчать по этому поводу. "Это постыдное решение и позорная демонстрация презрения к памяти о холокосте", - подчеркнул он в своем заявлении.





Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил: "Сегодня Польша впервые одобрила антисемитский и неэтичный закон". Он добавил, что в ответ на это решение глава посольства Израиля в Варшаве был немедленно отозван на родину.





"Сегодня Польша стала антидемократической и нелиберальной страной, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества", - подчеркнул Лапид.





По его словам, на данном этапе Израиль не станет отправлять нового посла в Варшаву. Лапид также сообщил, что он предложил послу Польши в Израиле продлить отпуск и не возвращаться в эту страну.





"Это время следует использовать, чтобы объяснить народу Польши значение холокоста для граждан Израиля и то, в какой степени мы будем отказываться мириться с любым пренебрежением к памяти о холокосте и его жертвах. Этим все не закончится", - сказал Лапид.





МИД Польши пообещал Израилю симметричный ответ на отзыв временного поверенного, отметив, что решение Яира Лапида наносит вред двусторонним отношениям.





Министр по делам канцелярии президента Польши Якуб Кумоч и вовсе назвал реакцию министра иностранных дел Израиля "истеричной" и далекой от норм дипломатии.





16 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что удовлетворен принятым законом, который усложнит евреям возвращение имущества, утраченного во время Второй мировой войны и после нее. Моравецкий подчеркнул, что это положит конец дикой реприватизации.





"Я рад, что весь политический класс в стране поддерживает наши действия в этом вопросе, потому что у нас были ситуации в Польше, когда в рамках дикой реприватизации искали 120-летних людей в Южной Америке, которые внезапно захватывали многоквартирные дома в Польше. Такого больше не будет", - сказал премьер.





Польский премьер также прокомментировал резкую критику Израиля в отношении принятого закона.





"Отношения между странами могут быть основаны на истине, к этому мы и обращаемся. Тем более, что эта история была сложной и трагичной. Тот закон был подготовлен немцами и СССР", - сказал Моравецкий.





Израильский министр иностранных дел также сообщил, что Израиль обсуждает дальнейшие шаги с Вашингтоном. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен осуждал намерение принять этот закон.





Блинкен также заявлял о необходимости для Польши "всеобъемлющего закона", который позволил бы урегулировать претензии в отношении конфискованного имущества и обеспечить "некоторую степень справедливости" для тех, кто пострадал от незаконной конфискации.





США являются одним из самых важных союзников Польши, однако в их отношениях присутствует напряженность, вызванная проблемой прав собственности и другими вопросами, как, например близкий к принятию законопроект, который сделает невозможным работу американского независимого телеканала.





Американские законодатели рание намекали, что такое нововведение может испортить отношения Варшавы с ее ключевым союзником - Вашингтоном.





В августе группа американских сенаторов от обеих партий заявила об обеспокоенности действиями Варшавы, которые "вытеснят из Польши крупного американского инвестора" и "подорвут свободу СМИ".





Как Демократическая, так и Республиканская партии США вспомнили, что польские власти "продолжают нападать" на судебную систему.





"Любое решение о применении этих законов может иметь негативные последствия для обороны, бизнеса и торговых отношений", - предупредили американские законодатели.





С 2015 года Польша переживает консервативный поворот - у традиционалистов не только свой президент, но и большинство мест в парламенте. Более того, за годы правления консервативная партия Закон и справедливость укрепила свои позиции - была снижена независимость судебной системы и СМИ.





"Реполонизация" местных СМИ изначально была одним из важнейших пунктов политической повестки Закона и справедливости: правящая партия считает, что масс-медиа в Польше должны иметь польских владельцев и освещать события с польской точки зрения.





Сразу после прихода к власти правительство консерваторов назначило на общественно-правовой телеканал TVP лояльных к партии редакторов.

Следующий шаг по пути к "реполонизации" случился в декабре 2020 года, когда государственная нефтяная компания Orlen выкупила все СМИ у немецкой издательской группы Passau. C тех пор польское государство контролирует 80 процентов местной прессы в стране.



