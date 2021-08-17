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17 августа 21, 09:49
Афганский штурмовик столкнулся с узбекским истребителем
самолет
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За минувшие двое суток в Узбекистане принудительно посадили 46 афганских воздушных судов с почти 600 вооруженными военными.
Генпрокуратура Узбекистана сообщила подробности крушения афганского самолета Embraer-314 на территории страны. Он столкнулся с узбекским МиГ-29. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана.

Отмечается, что накануне три военных самолета Embraer-314 ВВС Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. Их перенаправили в аэропорт Термез в Сурхандарьинской области в сопровождении двух военных МиГ-29.

"Однако в ходе наблюдения самолеты Embraer-314 и МиГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов приземлились на парашютах", - говорится в сообщении в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Ранее стало известно, что летчиков госпитализировали, по словам врачей, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что ВВС Узбекистана за минувшие двое суток принудительно посадили в Термезе 46 афганских воздушных судов.

"На этих воздушных судах в общей сложности было 585 вооруженных военнослужащих, которые пытались незаконно пересечь воздушное пространство Узбекистана", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Сообщается также, что за эти два дня 158 афганских граждан незаконно пресекли границу Узбекистана в Термезском районе и были задержаны узбекскими пограничниками.

Источник: https://korrespondent.net/
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