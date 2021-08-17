Байден выступил с заявлением по Афганистану

Комментируя ситуацию в Афганистане, президент США заявил, что его страна не может вмешиваться во внутренние конфликты других стран. Об этом американский лидер заявил в понедельник, 16 августа, на YouTube-канал Госдепа США во время своего обращения к нации.





"Армия США не должна ввязываться в "вечные" военные конфликты в других странах", - заявил Байден.





По его словам, политическое руководство Афганистана сдалось и сбежало, а военные отказались сражаться с талибами.





"Американские военные не должны гибнуть в войне, которую сами афганцы отказываются вести. Если афганские военные не способны защитить страну, еще год присутствия американской армии ничего не изменит", - объяснил президент США.





Он также отметил, что все еще считает верным решение о выводе войск, но ситуация в стране разворачивалась стремительнее, чем предполагалось.





"Я не буду просить наших солдат бесконечно сражаться в гражданской войне другой страны", - заявил он.





По словам американского президента, США изначально не планировали создавать демократическую нацию в Афганистане, главной задачей было предотвращение терроризма и в случае угрозы американцам США могут вернуть войска назад.





"США продолжают поддержку Афганского народа", - заявил Байден.





Президент США во время своего обращения к нации не ответил ни на один вопрос журналистов.





Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что западная коалиция в Афганистане потерпела поражение и теперь нужно сосредоточиться на спасении.



