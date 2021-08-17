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17 августа 21, 09:53
Байден выступил с заявлением по Афганистану
Джо Байден
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Президент США Джо Байден пообещал молниеносную реакцию США, если талибы нападут на американцев.
Комментируя ситуацию в Афганистане, президент США заявил, что его страна не может вмешиваться во внутренние конфликты других стран. Об этом американский лидер заявил в понедельник, 16 августа, на YouTube-канал Госдепа США во время своего обращения к нации.

"Армия США не должна ввязываться в "вечные" военные конфликты в других странах", - заявил Байден.

По его словам, политическое руководство Афганистана сдалось и сбежало, а военные отказались сражаться с талибами.

"Американские военные не должны гибнуть в войне, которую сами афганцы отказываются вести. Если афганские военные не способны защитить страну, еще год присутствия американской армии ничего не изменит", - объяснил президент США.

Он также отметил, что все еще считает верным решение о выводе войск, но ситуация в стране разворачивалась стремительнее, чем предполагалось.

"Я не буду просить наших солдат бесконечно сражаться в гражданской войне другой страны", - заявил он. 

По словам американского президента, США изначально не планировали создавать демократическую нацию в Афганистане, главной задачей было предотвращение терроризма и в случае угрозы американцам США могут вернуть войска назад.

"США продолжают поддержку Афганского народа", - заявил Байден.

Президент США во время своего обращения к нации не ответил ни на один вопрос журналистов.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что западная коалиция в Афганистане потерпела поражение и теперь нужно сосредоточиться на спасении. 

Источник: https://korrespondent.net/
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