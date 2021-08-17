Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.38
USD
26.67
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
17 августа 21, 09:55
Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось
Гаити
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Больше всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп, где от толчков разрушились медицинские и религиозные учреждения.
Более 1 400 человек стали жертвами произошедшего в субботу землетрясения на Гаити. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает АР со ссылкой на главу управления гражданской защиты Гаити Джерри Чендлера.

По его словам, подземные толчки разрушили некоторые города и вызвали оползни, которые препятствовали спасательным мероприятиям.

Всего на данный момент власти страны заявляют о 1 419 жертвах бедствия.

Агентство гражданской защиты Карибского бассейна сообщило о росте количества пострадавших - до 6 000. У многих - тяжелые травмы. 

Кроме того, более 7 000 домов были разрушены и почти 5 000 повреждены в результате землетрясения, из-за чего около 30 000 семей остались без крыши над головой.

Разрушенными оказались больницы, школы, офисы и церкви. В стране повреждены дороги, наблюдаются проблемы с подачей электричества, власти говорят о дефиците питьевой воды и медикаментов. 


Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Названы подозреваемые в убийстве президента Гаити
Президента Гаити убили колумбийцы
Гаити просят США ввести войска в страну
В США отреагировали на просьбу Гаити ввести войска
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Джонсон собирает G7 из-за ситуации в Афганистане
noimageВ Афганистан летит французский спецназ
noimageГрузовой самолет США вывез 640 беженцев из Кабула
noimageБайден выступил с заявлением по Афганистану
noimageАфганский штурмовик столкнулся с узбекским истребителем
Лента новостей