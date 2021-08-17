Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось

Более 1 400 человек стали жертвами произошедшего в субботу землетрясения на Гаити. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает АР со ссылкой на главу управления гражданской защиты Гаити Джерри Чендлера.





По его словам, подземные толчки разрушили некоторые города и вызвали оползни, которые препятствовали спасательным мероприятиям.





Всего на данный момент власти страны заявляют о 1 419 жертвах бедствия.





Агентство гражданской защиты Карибского бассейна сообщило о росте количества пострадавших - до 6 000. У многих - тяжелые травмы.





Кроме того, более 7 000 домов были разрушены и почти 5 000 повреждены в результате землетрясения, из-за чего около 30 000 семей остались без крыши над головой.





Разрушенными оказались больницы, школы, офисы и церкви. В стране повреждены дороги, наблюдаются проблемы с подачей электричества, власти говорят о дефиците питьевой воды и медикаментов.



