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17 августа 21, 10:02
Грузовой самолет США вывез 640 беженцев из Кабула
самолет
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Эвакуационный рейс ВВС из Кабула в Катар приблизился к рекорду по количеству людей, когда-либо летавших на самолетах Boeing.
Американский грузовой самолет C-17 Globemaster III ВВС Штатов эвакуировал из Кабула 640 афганцев. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Defense One.

Издание отмечает, что самолет принадлежит 436-му авиакрылу, базирующемуся на базе ВВС Дувр в Делавэре (США).

"Самолет не собирался брать на борт такое количество людей, однако афганские беженцы самовольно проникли на аэродром и прорвались на борт самолета. Экипаж принял решение не высаживать силой афганцев и лететь со всеми, кто был на борту", - говорится в сообщении. 

Рейс стал одним из немногих, которые могли эвакуировать одновременно такое количество людей. 

Афганцы, вылетевшие из Кабула на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, сидели на полу.

"Эта процедура известна как "загрузка пола", когда пассажиры висят на грузовых ремнях, идущих от стены к стене, которые служат импровизированными ремнями безопасности", - уточнил источник издания.



Источник: https://korrespondent.net/
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