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17 августа 21, 10:04
В Афганистан летит французский спецназ
Эмманюэль Макрон
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Нельзя допустить, чтобы Афганистан, власть в котором захватило движение "Талибан", вновь стал убежищем для террористических группировок, заявил лидер Франции.
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решении направить в Афганистан два военных самолета и силы спецназа. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я принял решение отправить два военных самолета и бойцов спецназа. Они будут на месте в ближайшие часы", - сказал Макрон.

В  то же время, президент Франции не стал говорить точное количество военных, улетевших в Афганистан.

Макрон отметил, что направляет самолеты и спецназ для того, чтобы помочь в эвакуации, которая проводится при сотрудничестве с американскими силами в аэропорту Кабула.

Президент также заявил о намерениях вместе с ФРГ и другими европейскими странами продвигать инициативу по противодействию незаконным миграционным потокам из Афганистана. Он добавил, что в понедельник обсудил эту тему с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он добавил, что намерен предпринять ряд инициатив во взаимодействии с другими европейскими государствами и союзниками по продолжению борьбы против исламистского терроризма во всех его формах.

Источник: https://korrespondent.net/
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