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18 августа 21, 09:42
В МИД рассказали о проблеме с эвакуацией из Кабула
Кабул
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Находящиеся в Афганистане граждане Украины не могут безопасно добраться до аэропорта, поскольку в городе расставлены блокпосты.
Наибольшей сложностью с эвакуацией украинцев из Афганистана является то, что не все могут добраться до аэропорта в Кабуле. Ситуация в самом аэропорту также в последние дни была критической. Об этом во вторник, 17 августа, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире Украина 24.

"Сейчас ключевая проблема - это как добраться до кабульского аэропорта. Потому что в городе много блокпостов, не говоря уже о том, как добраться из-за пределов Кабула, это опасная история. Но мы на связи со всеми нашими согражданами, и как только появится логистическая возможность, мы всех соберем и организуем вылет", - отметил Кулеба.

Он отметил, что сейчас работает только военный блок аэропорта, через который США вывозят людей грузовыми самолетами. Кроме того, есть проблемы с логистикой, в частности, с дозаправкой самолетов, поскольку службы аэропорта были в коллапсе.

"Там миллион проблем нужно решить для того, чтобы самолет смог безопасно подняться в небо", - добавил министр.

Тем временем, в Талибане призвали скопившихся в аэропорту людей вернуться домой. Об этом заявил во вторник в Кабуле официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

"Семьи, заполнившие аэропорт, не пострадают, если вернутся домой, - сказал Муджахид", - пообещав, что Талибан не будет никого преследовать.

Источник: https://korrespondent.net/
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