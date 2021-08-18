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18 августа 21, 09:53
В Афганистане началось вооруженное сопротивление "Талибану"
вооруженное сопротивление
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У боевиков уже отбили один район на север от Кабула. Продолжаются ожесточенные бои в Панджшере - единственном свободном от талибов регионе.
В Афганистане силы сопротивления под управлением вице-президента страны Амруллы Салеха начали активные бои с боевиками "Талибана" и выбили боевиков из района Чарикар в провинции Парван. Об этом вечером во вторник, 17 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Отмечается, что солдаты сопротивления отбили у талибов район Чарикар в провинции Парван и продолжили ожесточенные бои в Панджшере - единственном регионе, который боевикам не удалось взять. Через Чарикар проходит важнейшая транспортная магистраль республики, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана. Провинция Парван находится к северу от афганской столицы.

Отмечается, что на данный момент для поддержки афганцев в Панджшер направляются десять тысяч бойцов, в числе которых генерал Абдул Рашид Дустум.

Источник: https://korrespondent.net/
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