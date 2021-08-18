В аэропорту Кабула погибли 40 человек

В международном аэропорту Кабула из-за давки и стрельбы с понедельника погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом телеканалу TOLO News сообщил один из командиров "Талибана", находящегося в аэропорту, пишет ТАСС.





По его словам, люди погибли якобы в результате "применения иностранными силами огнестрельного оружия", а также из-за давки. Он также призвал граждан не верить "ложным слухам, что можно улететь за границу".





Как отмечает телеканал, граждане, несмотря на призывы талибов оставаться дома и смерти людей, упавших с шасси самолетов, все равно приходят к аэропорту, надеясь вылететь из страны.



