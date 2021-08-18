На Гаити число жертв землетрясения достигает двух тысяч

Количество погибших в результате сильного землетрясения на Гаити превысило 1,9 тысячи, еще более девяти тысяч жителей страны ранены. Такие данные обнародовало во вторник, 17 августа, управление гражданской защиты республики.





"На 17 августа управление гражданской защиты зарегистрировало 1941 погибшего: 1597 - в департаменте Юг, 205 - в департаменте Гранд-Анс, 137 - в департаменте Нипп и двоих - в департаменте Северо-Запад. Также зарегистрировано более чем 9 тысяч раненых", - уточнили в ведомстве.





Кроме того, вследствие удара стихии более 100 тысяч зданий в регионе разрушены полностью или частично.





Поисково-спасательная операция продолжается.



