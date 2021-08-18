Китай и РФ попытаются заполнить вакуум власти в Афганистане

Главы нескольких комитетов Европарламента призвали Евросоюз разработать новую стратегию по Афганистану из-за смены власти в стране. Об этом сказано в заявлении евродепутатов в среду, 18 августа.





Совместное заявление сделали председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, председатель комитета по развитию Томас Тобе и глава делегации по связям с Афганистаном Пятрас Ауштрявичюс. Они обеспокоены последними событиями в Афганистане, где власть захватил "Талибан".





"ЕС необходимо разработать новую стратегию по Афганистану и региону с учетом новых обстоятельств, учитывая то, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане", - сказано в заявлении.





Также необходимо срочно способствовать безопасному выезду из Афганистана иностранцев и граждан, желающих покинуть страну, подчеркнули евродепутаты.





"Вылет через аэропорт Кабула должен быть гарантирован всеми средствами. Мы несем моральную ответственность за тех, кто работал в структурах ЕС, партнерах НАТО и других международных учреждениях и организациях гражданского общества. Мы призываем тех, кто наделен властью в Афганистане, воздерживаться от насилия и уважать основные права человека, международное гуманитарное право, а также достижения последних 20 лет в сферах прав женщин и девушек, права на образование, здравоохранение и социально-экономическое развитие", - подытожили в ЕП.



