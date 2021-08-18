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18 августа 21, 10:45
В Германии найдены сотни килограммов боеприпасов
наводнение
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Наводнения в Германии: найдены сотни килограммов боеприпасов Второй мировой.
Наводнения на западе Германии вынесли на поверхность 350 килограммов боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает dpa в среду, 18 августа.

Среди опасных находок преобладают патроны, гранаты и пиротехника. 22 находки сделаны в долине притока Рейна - реки Ар на территории Северного Рейна-Вестфалии. Регион особенно пострадал от паводков.

В свою очередь местная служба обезвреживания боеприпасов заявила, что все найденные боеприпасы уже уничтожены.

Напомним, что число жертв наводнения в Германии достигло 175 человек. Пропавшими без вести по-прежнему числятся более 150 человек - спасатели не надеются, что среди них есть выжившие.

Источник: https://korrespondent.net/
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