В Германии найдены сотни килограммов боеприпасов

Наводнения на западе Германии вынесли на поверхность 350 килограммов боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает dpa в среду, 18 августа.





Среди опасных находок преобладают патроны, гранаты и пиротехника. 22 находки сделаны в долине притока Рейна - реки Ар на территории Северного Рейна-Вестфалии. Регион особенно пострадал от паводков.





В свою очередь местная служба обезвреживания боеприпасов заявила, что все найденные боеприпасы уже уничтожены.





Напомним, что число жертв наводнения в Германии достигло 175 человек. Пропавшими без вести по-прежнему числятся более 150 человек - спасатели не надеются, что среди них есть выжившие.



