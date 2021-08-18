Британия примет 20 тысяч беженцев из Афганистана

Великобритания примет 20 тысяч беженцев из Афганистана в течение пяти лет в рамках нового плана переселения. Об этом заявила глава МВД Британии Прити Пател, сообщает Reuters в среду, 18 августа.





По словам Пател, беженцы могут "начать новую жизнь в безопасности в Великобритании, вдали от тирании и угнетения, с которыми они теперь сталкиваются".





В общем схема позволит 20 тысячам афганцев устроиться в Британии в течение пяти лет, при этом 5 тысяч из этого количества прибудут в страну до конца 2021 года. При этом приоритет будет предоставляться женщинам, девочкам, религиозным и другим меньшинствам.





Программа будет работать отдельно от политики афганских перемещений и помощи, запущенной в апреле и предлагающей переселение афганцам, помогавшим британским операциям в Афганистане.



