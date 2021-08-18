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18 августа 21, 10:56
Ниагарский водопад подсветят цветами флага Украины
Ниагарский водопад
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Акцию инициировало украинское посольство. Кроме того, в Эдмонтоне украинскими цветами осветят мост Хай Левел, а в Фредериктоне - здание мэрии.
Ниагарский водопад на границе Канады и США ко Дню независимости подсветят цветами флага Украины. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на посольство Украины в Канаде.

Отмечается, что самый мощный водопад Западного полушария можно будет наблюдать вживую в украинских цветах 24 августа в 22:00 по местному времени (25 августа в 5:00 по киевскому времени) по ссылке.

По словам посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, будет красиво и символично.

"Хотим, чтобы, глядя на этот прекрасный и мощный водопад, каждый мог подумать об энергии и непреодолимой жизненной силе украинской независимости. Мы рады разделить этот великий день с нашими канадскими друзьями!", - отметил он.

Акцию инициировало украинское посольство.

Кроме того, ко Дню независимости флаг Украины поднимет мэрия столицы Канады Оттавы, а также ряд других канадских городов, в частности Эдмонтон, Канора, Виннипег, Фредериктон, Кингстон.

Также празднования запланированы в десятках городов. В Эдмонтоне украинскими цветами осветят мост Хай Левел, а в Фредериктоне - здание мэрии.

Источник: https://korrespondent.net/
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