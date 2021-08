Талибы казнили 4 командиров афганской армии. ВИДЕО

В Кандагаре на юге Афганистана боевики "Талибана" публично казнили четверых военных командиров, выступавших на стороне прежних властей страны.

Об этом сообщил в Твиттере корреспондент агентства TOLO News Муслим Шизрад, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, казнь была проведена на местном стадионе. Среди казненных - командир по имени Хашим Регвал, близкий к бывшему главе полиции Кандагара генералу Абдуле Разаке, убитому в 2018 году.

Шизрад опубликовал видеозапись, на которой видно большое скопление людей. Голос за кадром утверждает, что жителей собрали на публичную казнь.

Taliban execute four famous commanders in the Kandahar’s stadium, including a close one to General Razaq named Hashim Regwal. pic.twitter.com/RF5OiMrilb