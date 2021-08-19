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18 августа 21, 23:56
Талибы казнили 4-х командиров афганской армии. ВИДЕО
казнь
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В Кандагаре на юге Афганистана боевики "Талибана" публично казнили четверых военных командиров, выступавших на стороне прежних властей страны.

В Кандагаре на юге Афганистана боевики "Талибана" публично казнили четверых военных командиров, выступавших на стороне прежних властей страны.

Об этом сообщил в Твиттере корреспондент агентства TOLO News Муслим Шизрад, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, казнь была проведена на местном стадионе. Среди казненных - командир по имени Хашим Регвал, близкий к бывшему главе полиции Кандагара генералу Абдуле Разаке, убитому в 2018 году.

Шизрад опубликовал видеозапись, на которой видно большое скопление людей. Голос за кадром утверждает, что жителей собрали на публичную казнь.

Taliban execute four famous commanders in the Kandahar’s stadium, including a close one to General Razaq named Hashim Regwal. pic.twitter.com/RF5OiMrilb

— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021

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Пользователи социальных сетей сообщают, что все четверо казненных - офицеры Национальной армии Афганистана (ANA). На время казни стадион закрывали, сейчас доступ к нему снова открыт. По неподтвержденным данным, казнь состоялась два дня назад. Местные жители сообщают, что сейчас в Кандагаре спокойно, талибы лишь приходят в дома к госслужащим и людям, у которых может быть оружие.
censor.net.ua
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