Меркель и Байден обсудили Афганистан

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Афганистане, где власть захватили талибы, сообщает DW.

"Канцлер и президент договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в том числе между бундесвером и американскими силами безопасности в аэропорту Кабула", - рассказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.





Лидеры США и Германии договорились, что из Афганистана следует "вывезти как можно больше людей, которые нуждаются в защите".





Меркель подчеркнула, что Берлин видит необходимость обеспечить безопасность как можно большему количеству афганских граждан, сотрудничавших с Германией.





Накануне Байден заявил, что американские военные могут задержаться в Афганистане до тех пор, пока не будет завершена эвакуация.