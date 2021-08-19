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19 августа 21, 10:38
Меркель и Байден обсудили Афганистан
Меркель и Байден
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Германия и США намерены сотрудничать в вопросах Афганистана, в частности военные двух стран будут взаимодействовать в аэропорту Кабула.
Германия и США намерены сотрудничать в вопросах Афганистана, в частности военные двух стран будут взаемодействовать в аэропорту Кабула.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Афганистане, где власть захватили талибы, сообщает DW.

"Канцлер и президент договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в том числе между бундесвером и американскими силами безопасности в аэропорту Кабула", - рассказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Лидеры США и Германии договорились, что из Афганистана следует "вывезти как можно больше людей, которые нуждаются в защите".

Меркель подчеркнула, что Берлин видит необходимость обеспечить безопасность как можно большему количеству афганских граждан, сотрудничавших с Германией. 

Накануне Байден заявил, что американские военные могут задержаться в Афганистане до тех пор, пока не будет завершена эвакуация.
Korrespondent
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