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19 августа 21, 10:41
Президента Афганистана госпитализировали в ОАЭ
Ашраф Гани
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У беглого президента страны ухудшилось состояние здоровья во время его пребывания в Абу-Даби.
Сбежавший из Афганистана президент Ашраф Гани госпитализирован в одну из больниц Абу-Даби. Об этом заявил бывший советник афганского МИД Фахриддин Гаризаде, передает в среду, 18 августа, иранское агентство Young Journalists Club.

"Появились сообщения об ухудшении здоровья бывшего президента Афганистана, находящегося в Абу-Даби. Согласно ряду дипломатических источников, Гани несколько часов назад был направлен на лечение в одну из больниц", - сказал Гаризаде.

В чем именно заключается ухудшение здоровья Гани не сообщается.

Источник: https://korrespondent.net/
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