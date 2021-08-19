Президента Афганистана госпитализировали в ОАЭ

Сбежавший из Афганистана президент Ашраф Гани госпитализирован в одну из больниц Абу-Даби. Об этом заявил бывший советник афганского МИД Фахриддин Гаризаде, передает в среду, 18 августа, иранское агентство Young Journalists Club.





"Появились сообщения об ухудшении здоровья бывшего президента Афганистана, находящегося в Абу-Даби. Согласно ряду дипломатических источников, Гани несколько часов назад был направлен на лечение в одну из больниц", - сказал Гаризаде.





В чем именно заключается ухудшение здоровья Гани не сообщается.



