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19 августа 21, 10:49
Турция готова сотрудничать с талибами - Эрдоган
Талибан
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Таким образом Турция намеревается "поддержать Афганистан в хорошие и плохие времена". В Турции не исключают, что могут принять лидеров "Талибана".
Турция готова сотрудничать с талибами, чтобы сохранить мир для афганского народа. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.

"Независимо от того, кто находится у власти, это требование как нашей приверженности, так и нашего братства - поддержать Афганистан в хорошие и плохие времена", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что турецкая сторона может принять лидеров "Талибана".

"Мы также приветствуем умеренные заявления, сделанные лидерами "Талибана". Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, обеспечить благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что военное присутствие Турции в Афганистане укрепит позиции "новой администрации" этой страны на международной арене и облегчит ее работу.

Источник: https://korrespondent.net/
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