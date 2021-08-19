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19 августа 21, 11:23
Наказание за подделку сертификата вакцинации
сертификат вакцинации
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Правительство должно разработать и внести на рассмотрение Верховной рады Украины соответствующий законопроект.
СНБО предлагает усилить ответственность за подделку сертификатов и справок о вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующий указ в среду, 18 августа, подписал президент Владимир Зеленский.

Речь идет не только о бумажных документах, но и об электронных сертификатах. Усилить наказание СНБО требует также за сбыт и использование поддельных документов. 

Также Кабмину поручено проработать вопрос ужесточения наказания за внесение недостоверных сведений в медицинские базы данных.

Согласно решению СНБО, правительство должно разработать и внести на рассмотрение Верховной рады Украины соответствующий законопроект.

Источник: https://korrespondent.net/
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