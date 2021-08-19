Наказание за подделку сертификата вакцинации

СНБО предлагает усилить ответственность за подделку сертификатов и справок о вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующий указ в среду, 18 августа, подписал президент Владимир Зеленский.





Речь идет не только о бумажных документах, но и об электронных сертификатах. Усилить наказание СНБО требует также за сбыт и использование поддельных документов.





Также Кабмину поручено проработать вопрос ужесточения наказания за внесение недостоверных сведений в медицинские базы данных.





Согласно решению СНБО, правительство должно разработать и внести на рассмотрение Верховной рады Украины соответствующий законопроект.



