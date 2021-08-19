Байден допустил, что США задержатся в Афганистане

Американские войска могут остаться в Афганистане после 31 августа - дня, когда должна завершиться военная миссия США - чтобы эвакуировать американцев. Об этом в среду, 18 августа он заявил в интервью ABC.





"Мы постараемся завершить этот процесс до 31 августа, но если там еще будут находиться американские граждане, мы останемся, чтобы вывезти их всех", - сказал Байден.





По словам президента, сейчас в Афганистане остаются около 10-15 тыс. американцев, которых необходимо эвакуировать. США также рассчитывают вывезти союзников - до 65 тыс. афганцев.





Он сказал, что "Талибан" на данный момент сотрудничает, помогая вывести американцев из страны, но "у нас есть некоторые трудности" с эвакуацией афганских граждан, связанных с США.





В свою очередь, в Пентагоне заявили, что испытывают сложности с транспортировкой американцев в аэропорт.





По словам министра обороны США Ллойда Остина, военные не могут доставлять людей для эвакуации в аэропорт, поскольку сосредоточены на обеспечении безопасности аэродрома.





"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы продолжать попытки разрешить конфликты и создать возможность добраться до аэродрома. В настоящее время у меня нет возможности выйти и расширить операции в Кабуле", - сказал Остин.





Для оказания помощи военным, которые уже находятся в аэропорту Кабула, Пентагон перебросил еще тысячу военнослужащих, сообщил Интерфакс-Украина.





Так, в защите объекта будут задействованы бойцы 24-го экспедиционного батальона морской пехоты, размещенного на базе Эль-Удейд в Катаре. В столицу Афганистана их доставили военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster.





В Международному аэропорту имени Хамида Карзая находятся около 5 тысяч военнослужащих Армии США: бойцы 82-й воздушно-десантной дивизии, 10-й горной дивизии, Сил специальных операции и морской пехоты.





Американские военные охраняют объект и руководят эвакуацией иностранцев и афганских граждан из захваченного талибами Кабула. В операции задействованы около 80 военно-транспортных самолетов. По данным Пентагона, эти самолеты могут ежедневно забирать из страны от 5 до 9 тысяч человек.



