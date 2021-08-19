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19 августа 21, 12:27
Узбекистан отказывается принимать афганских беженцев
беженцы
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Узбекистан долгое время держал плотно закрытую границу с Афганистаном, опасаясь наплыва экстремистов.
Узбекистан отказывает в визах афганским беженцам объясняя отказ выдать их сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом в среду, 18 августа пишет Associated Press.

Издание ссылается на ряд афганцев, которые ранее якобы подали заявки на получение узбекской визы и получивших отказ. 

Журналисты приводят слова Файзада Хасанзоде, который уже три года живет в Узбекистане с братом и управляет рестораном. Он надеялся вытащить своих родных из Афганистана после обострения ситуации с талибами, однако ему отказали. 

"Два месяца назад я подал заявление на визу для родителей, брата и сестры. Обычно на получение разрешения уходит неделя, но мы до сих пор не получили никакого ответа", - отметил бизнесмен.

В то же время, агентство Интерфакс сообщило, что в Узбекистане, недалеко от границы с Афганистаном разбит палаточный лагерь для беженцев.

Там временно размещены около 150 афганских беженцев, в том числе 17 женщин и детей. Кроме того, там находятся 650 военнослужащих, бежавших из Афганистана.

По данным издания, лагерь охраняется, в нем работают врачи, оказывающие беженцам медицинскую помощь. Перед размещением прибывших протестировали на коронавирусную инфекцию, заражений не выявлено. Афганцы обеспечены питанием и предметами первой необходимости.

Источник: https://korrespondent.net/
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