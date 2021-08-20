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20 августа 21, 08:41
Турция не будет "хранилищем афганских мигрантов для Европы"
Эрдоган
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По словам президента страны Эрдогана, ЕС необходимо "взять ответственность за миграционный кризис".

Турция не будет принимать беженцев из Афганистана. Страна не является "хранилищем афганских мигрантов для Европы", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого цитирует Reuters.

Глава Турции призвал Европейский союз взять ответственность за миграционный кризис в регионе. Он уверил, что Анкара приняла достаточно мер для сдерживания беженцев совместно с Тегераном, и теперь ответные действия следует принять европейцам.

Относительно нелегальных мигрантов, Эрдоган сказал, что по крайней мере 235 тысяч афганцев были высланы обратно. Еще почти 450 тысяч сирийцев вернулись в районы, освобожденные от террористов.

Президент Турции также сообщил, пишет  Anadolu, что в Афганистане находится пять тысяч турецких граждан. На данный момент 500 турецких граждан, вместе с 83 иностранцами, были эвакуированы. Оставшиеся будут вывезены из Кабула в ближайшее время.

Ранее президент Джо Байден заявил, что США примут на своих военных базах 20-22 тысяч переселенцев из Афганистана. Эстония готова эвакуировать из Афганистана до 10 человек. 
kp.ua
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