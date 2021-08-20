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20 августа 21, 09:51
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Донбассе
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин
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Президенты Франции и России провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Украине и в Афганистане.
Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в четверг, 19 августа, обсудили ситуацию в Афганистане, а также на востоке Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти движения талибов. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что оба президента выразили "готовность совместными усилиями содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности".

Также главы обговорили напряженную ситуацию на Донбассе.

Путин в разговоре с Макроном пожаловался на то, что Киев якобы "тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям".

При этом глава Кремля подтвердил настрой на координацию усилий РФ и Франции в нормандском формате.

Источник: https://korrespondent.net/
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