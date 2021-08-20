Суд запретил добывать нефть на Аляске

Федеральный судья Аляски запретил бурения скважин для нефтедобычи на севере штата в рамках проекта компании ConocoPhillips. Разрешение на разработку крупного месторождения из резерва было выдано во время президентства Дональда Трампа, пишет The New York Times.





Нефтяной гигант планировал в течение следующих 30 лет добычу более 100 тысяч баррелей нефти в день.





Этот проект был одобрен администрацией экс-главы Белого дома Трампа.





Осенью 2020 года американские экологические организации подали в суд и призвали принять во внимание последствия бурения скважин для дикой природы, а также то, как сжигание топлива повлияет на глобальное потепление.





Федеральный судья удовлетворил иск и заблокировал разрешение на строительство нефтяных установок.





Представитель ConocoPhillips заявила, что компания оценивает решение суда и думает, что предпринять дальше.



