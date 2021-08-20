Госдеп США назвал число людей в аэропорту Кабула

В международном аэропорту Кабула, столицы Афганистана, власть в котором захватили талибы, находятся шесть тысяч человек, их планируют эвакуировать. Такие данные озвучил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга в четверг, 19 августа.





"Я могу подтвердить, что в настоящий момент в аэропорту Кабула находятся 6 тысяч человек, с которыми наши консульские работники провели все необходимые процедуры, и они скоро сядут на борт самолета", - сказал чиновник.

По словам Прайса, среди этих людей есть американские и афганские граждане, а также граждане третьих стран.





Кроме того, в Госдепе заявили, что ряд государств предложили на время разместить у себя помогавших США афганцев, которых вывезут из Кабула. Речь идет об Албании, Уганде, Мексике, Чили, Катаре, Кувейте и Канаде.



