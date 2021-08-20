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20 августа 21, 10:27
Госдеп США назвал число людей в аэропорту Кабула
Кабул
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Среди лиц, которых планируют эвакуировать, есть американские и афганские граждане, а также граждане третьих стран.
В международном аэропорту Кабула, столицы Афганистана, власть в котором захватили талибы, находятся шесть тысяч человек, их планируют эвакуировать. Такие данные озвучил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга в четверг, 19 августа.

"Я могу подтвердить, что в настоящий момент в аэропорту Кабула находятся 6 тысяч человек, с которыми наши консульские работники провели все необходимые процедуры, и они скоро сядут на борт самолета", - сказал чиновник.
По словам Прайса, среди этих людей есть американские и афганские граждане, а также граждане третьих стран.

Кроме того, в Госдепе заявили, что ряд государств предложили на время разместить у себя помогавших США афганцев, которых вывезут из Кабула. Речь идет об Албании, Уганде, Мексике, Чили, Катаре, Кувейте и Канаде.

Источник: https://korrespondent.net/
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