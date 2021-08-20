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20 августа 21, 10:55
Президенты США и Франции обсудили Афганистан
Байден и Макрон
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Байден и Макрон приветствовали планы проведения на следующей неделе виртуального саммита G7 по Афганистану.
Президент США Джо Байден провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном относительно ситуации в Афганистане, власть в котором захватили боевики "Талибана". Об этом в ночь на пятницу, 20 августа, сообщила пресс-служба Белого дома.

Так, в ходе беседы стороны высоко оценили американо-французское сотрудничество по эвакуации из Кабула своих граждан, помогавших западной коалиции афганцев и других афганских граждан, которые нуждаются в защите.

Кроме того, Байден и Макрон подчеркнули важность продолжения тесной координации среди союзников и партнеров по Афганистану, в частности по вопросам гуманитарной помощи и поддержки беженцев.

Наконец, собеседники приветствовали планы проведения на следующей неделе виртуального саммита G7 по Афганистану, который инициирует Британия.

Источник: https://korrespondent.net/
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