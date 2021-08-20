Президенты США и Франции обсудили Афганистан

Президент США Джо Байден провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном относительно ситуации в Афганистане, власть в котором захватили боевики "Талибана". Об этом в ночь на пятницу, 20 августа, сообщила пресс-служба Белого дома.





Так, в ходе беседы стороны высоко оценили американо-французское сотрудничество по эвакуации из Кабула своих граждан, помогавших западной коалиции афганцев и других афганских граждан, которые нуждаются в защите.





Кроме того, Байден и Макрон подчеркнули важность продолжения тесной координации среди союзников и партнеров по Афганистану, в частности по вопросам гуманитарной помощи и поддержки беженцев.





Наконец, собеседники приветствовали планы проведения на следующей неделе виртуального саммита G7 по Афганистану, который инициирует Британия.



