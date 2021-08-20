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20 августа 21, 10:58
Турция вводит ограничения для непривитых от коронавируса
турция
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Глава государства напоминает, что вакцинация в стране является добровольной, и в то же время призывает делать прививки от COVID-инфекции.
В рамках борьбы с пандемией коронавируса власти Турции с 6 сентября усиливают ограничения для невакцинированных от CОVID-19 граждан. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Анадолу.

По словам главы государства, непривитым гражданам запретят без отрицательного ПЦР-теста посещать массовые мероприятия, включая концерты, театры и кинотеатры. Также тесты будут необходимы при посадке на самолеты и междугородние автобусы.

Кроме того, предупредил Эрдоган, непривитым студентам и сотрудникам университетов придется регулярно сдавать ПЦР-тесты на COVID-19, а учителей и работников школ обяжут делать их как минимум дважды в неделю.

При этом глава государства напомнил, что вакцинация в стране является добровольной, однако он призывает делать прививки от COVID-инфекции.

Источник: https://korrespondent.net/
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