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20 августа 21, 19:39
У "Талибана" отбили часть провинции Баглан
Афганистан
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Сопротивление отвоевало и взяло под контроль три района в провинции Баглан, сообщил бывший топ-чиновник.
Сопротивление отвоевало и взяло под контроль три района в провинции Баглан, сообщил бывший топ-чиновник.

В Афганистане силы сопротивления отбили у радикального движения "Талибан" три района в провинции Баглан. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил министр обороны бывшей администрации Бисмилла Хан Мохаммади.

"Районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в Баглане оккупированы местными силами сопротивления. Сопротивление все еще живо", - написал генерал в Twitter.
 
Он добавил, что сопротивление террористам "Талибана" является его долгом.
 
Как известно, только одна из 34 провинций Афганистана не находится под контролем талибов - Панджшер. Сегодня появилась информация, что "Талибан" начал переговоры с лидером сопротивления региона.
Korrespondent
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