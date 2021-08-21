У "Талибана" отбили часть провинции Баглан

В Афганистане силы сопротивления отбили у радикального движения "Талибан" три района в провинции Баглан. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил министр обороны бывшей администрации Бисмилла Хан Мохаммади.

"Районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в Баглане оккупированы местными силами сопротивления. Сопротивление все еще живо", - написал генерал в Twitter.

Он добавил, что сопротивление террористам "Талибана" является его долгом.

Как известно, только одна из 34 провинций Афганистана не находится под контролем талибов - Панджшер. Сегодня появилась информация, что "Талибан" начал переговоры с лидером сопротивления региона.