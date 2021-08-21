Меркель и Путин обсудили Украину, Афганистан и газ

Переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина завершились. Встреча прошла в пятницу, 20 августа, в Кремле. Это первая очная встреча политиков с начала пандемии, пишет ТАСС.

В общей сложности переговоры продолжались почти три часа и прошли за закрытыми дверями.

Вначале встречи глава Кремля назвал Германию одним из основных партнеров России. Канцлер ответила, что поддержание диалога с Москвой, несмотря на разногласия, является правильным.

Во встрече с российской стороны также принимали участие глава МИД Сергей Лавров, с немецкой - официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.

Встреча преимущественно прошла за закрытыми дверями.

Политики, в частности, обсуждали ситуацию на Донбассе, Афганистан, а также транзит газа и Северній поток-2.

Что касается Украины, то, по словам канцлера, в процессе урегулирования ситуации на Донбассе "наблюдается стагнация" и процесс необходимо оживить.

Меркель также заявила, что Германия поддерживает территориальную целостность Украины.

Российская сторона попросила Меркель во время ее визита в Киев повлиять на украинские власти "в плане выполнения ими своих обязательств".

"Складывается впечатление, что руководство этой страны [Украины] решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств", - заявил Путин.

В России всегда будут рады Меркель как желанному гостю, в том числе после того, как она сложит полномочия канцлера ФРГ, добавил в конце встречи Путин.

В последний раз Меркель посещала РФ с официальным визитом в мае 2018 года. Она встречалась с Путиным в Сочи.

Напомним, немецкий канцлер прибыла в Россию с прощальным визитом.