На Крымскую платформу прибудет делегация из США

Президент США Джо Байден направит президентскую делегацию в Киев для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях, посвященных 30-й годовщине независимости Украины 23-24 августа.

Возглавит миссию министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Войдут туда также временный поверенный в делах посольства США в Киеве Кристина Квин и помощник секретаря по международным делам Эндрю Лайт, сообщили в Белом доме.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил "УНН", что приезд Дженнифер Грэнхолм станет прекрасной возможностью обсудить вопрос энергетической безопасности Украины и Европы в целом, а также усилия по борьбе с изменением климата.

- Чрезвычайно важно и символично, что США будут представлены на уровне президентской посланницы и члена правительства, зона ответственности которого играет важную роль в отношениях Украины и США, - сказал он.

20 августа представитель президента Украины Сергей Никифоров на брифинге в Офисе Президента сообщил, что США сменили своего представителя на саммите Крымской платформы. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты будут представлены личным посланником президента и членом правительства, министром транспорта США.