Байден пригрозил талибам быстрым ответом

Ответ Вашингтона в случае атаки со стороны "Талибана" на американские силы при эвакуации из Кабула будет быстрым и решительным. Об этом заявил в пятницу, 20 августа, президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, пишет ТАСС.





"Мы дали ясно понять "Талибану", что на любую атаку на наши силы или препятствование нашей операции по эвакуации из аэропорта мы дадим быстрый и сильный ответ", - сказал глава Белого дома.





При этом он добавил, что у США есть договоренность с талибами о том, что американцев будут пропускать в аэропорт.





Байден сообщил, что обсуждал в пятницу эвакуацию из Афганистана.





"Я только что встречался с вице-президентом, госсекретарем, главой Пентагона, помощником по национальной безопасности, с другими представителями команды нацбезопасности, чтобы обсудить продолжающиеся усилия по эвакуации американских граждан, граждан третьих стран, афганских союзников и находящихся в уязвимом положении афганцев. С тех пор, как я выступал в понедельник, мы достигли значительного прогресса, обеспечили безопасность аэропорта, смогли возобновить рейсы, не только военные, но и гражданские из других стран", - заявил американский лидер.





По его словам из аэропорта Кабула возобновились гражданские рейсы.





Байден добавил, что с 14 августа США эвакуировали с территории Афганистана около 13 тысяч человек.





Ранее сообщалось, что США уточнили число беженцев, вывезенных рекордным рейсом из Кабула. Самолет ВВС США C-17 Globemaster III безопасно доставил 823 гражданина Афганистана 15 августа 2021 года. Это рекорд для этого самолета.



