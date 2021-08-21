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21 августа 21, 13:01
В США назвали представителя для участия в Крымской платформе
министр энергетики США Дженнифер М. Грэнхолм
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Соединенные Штаты поддерживают Крымскую платформу и будут представлены на ней на высоком уровне.
Соединенные Штаты на саммите Крымской платформы представит министр энергетики США Дженнифер М. Грэнхолм. Об этом в пятницу, 20 августа сообщает пресс-служба Белого дома.

"Джозеф Байден объявил о назначении президентской делегации в Киев для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях, посвященных 30-й годовщине Независимости, 23-24 августа", - сказано в сообщении.  

Уточняется, что кроме нее, в состав делегации вошли временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и заместитель министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт.

Отметим, что США должен был представлять личный посланник президента Джо Байдена и член правительства - министр транспорта Пит Буттиджич.

Министр энергетики США - глава Министерства энергетики США, член кабинета США, и пятнадцатый в линии наследования президентских полномочий. 

Источник: https://korrespondent.net/
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