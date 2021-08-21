Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.15
USD
26.68
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
21 августа 21, 13:06
Путин попросил Меркель "надавить" на Киев
Путин, Меркель
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Принятие Украиной закона о переходном периоде на Донбассе де-факто будет означать выход Киева из минских соглашений, заявил Путин.
Президент России Владимир Путин во время встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обвинил Украину в том, что она якобы планирует выйти из минского процесса. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, Путин попросил Меркель "повлиять" на официальный Киев из-за закона о переходном периоде в ОРДЛО и Крыму. По его мнению, если этот закон будет принят, то это будет означать "фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса". 

"Достаточно посмотреть на то, что говорят первые лица государства. А их слова свидетельствуют о том, что они не собираются выполнять минские соглашения", - заявил Путин.

По его словам, он попросил Меркель "повлиять на Киев для урегулирования ситуации".

Кроме того, российский президент выразил недовольство действующим украинским языковым законодательством. 

Канцлер, в свою очередь, указала на застой в работе нормандского формата и выразила сожаление в связи с тем, что на Донбассе продолжаются боевые действия.

"Нормандский формат - единственный политический формат, который есть у нас в наличии для обсуждения спорных тем. На данный момент здесь у нас есть некоторая стагнация. К сожалению, украинские солдаты погибают на линии соприкосновения. И я считаю, что необходимо дать больше жизни этому формату", - отметила Меркель.



Законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" разрабатывается с осени 2020 года. Его основная задача - выработка и определение механизмов безопасной реинтеграции ОРДЛО и Крыма. 

Проект предусматривает закрепленияе на законодательном уровне статуса России как государства-агрессора и государства-оккупанта, а также определяет алгоритмы действий государства по реинтеграции временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и Севастополя.

В июне документ направили в Венецианскую комиссию для получения экспертного вывода. В начале августа законопроект утвердил Кабмин, а 9 августа премьер-министр Денис Шмыгаль внес его в Верховную Раду.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В ЕС говорят о саммите с Путиным
Лидеры ЕС отказались от встречи с Путиным
Меркель о необходимости имплементации "формулы Штанмайера"
Меркель обсудила с Путиным СП-2 и транзит газа
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В США назвали представителя для участия в Крымской платформе
noimageБайден пригрозил талибам быстрым ответом
noimageНа Крымскую платформу прибудет делегация из США
noimageВоенно-транспортный самолет ВСУ вылетел из Афганистана
noimageМеркель и Путин обсудили Украину, Афганистан и газ
Лента новостей