Путин попросил Меркель "надавить" на Киев

Президент России Владимир Путин во время встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обвинил Украину в том, что она якобы планирует выйти из минского процесса. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает Интерфакс-Украина.





В частности, Путин попросил Меркель "повлиять" на официальный Киев из-за закона о переходном периоде в ОРДЛО и Крыму. По его мнению, если этот закон будет принят, то это будет означать "фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса".





"Достаточно посмотреть на то, что говорят первые лица государства. А их слова свидетельствуют о том, что они не собираются выполнять минские соглашения", - заявил Путин.





По его словам, он попросил Меркель "повлиять на Киев для урегулирования ситуации".





Кроме того, российский президент выразил недовольство действующим украинским языковым законодательством.





Канцлер, в свою очередь, указала на застой в работе нормандского формата и выразила сожаление в связи с тем, что на Донбассе продолжаются боевые действия.





"Нормандский формат - единственный политический формат, который есть у нас в наличии для обсуждения спорных тем. На данный момент здесь у нас есть некоторая стагнация. К сожалению, украинские солдаты погибают на линии соприкосновения. И я считаю, что необходимо дать больше жизни этому формату", - отметила Меркель.













Законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" разрабатывается с осени 2020 года. Его основная задача - выработка и определение механизмов безопасной реинтеграции ОРДЛО и Крыма.





Проект предусматривает закрепленияе на законодательном уровне статуса России как государства-агрессора и государства-оккупанта, а также определяет алгоритмы действий государства по реинтеграции временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и Севастополя.





В июне документ направили в Венецианскую комиссию для получения экспертного вывода. В начале августа законопроект утвердил Кабмин, а 9 августа премьер-министр Денис Шмыгаль внес его в Верховную Раду.



