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21 августа 21, 13:17
НАТО инициирует расследование после победы талибов
Йенс Столтенберг
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В Альянсе хотят выяснить, какие действия НАТО оказались неверными и привели к стремительному захвату власти талибами в Афганистане.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг инициирует расследование для того, чтобы выяснить, какие действия Альянса в Афганистане оказались ошибочными и могли ли они сыграть некую роль в возвращении к власти "Талибана". Об этом в пятницу, 20 августа сообщает Интерфакс. 

"Нам необходимо честно и внимательно изучить, что пошло не так, равно как и то, в чем мы добились успеха", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров глав МИД стран НАТО.

Он заявил, что намерен начать расследование как можно быстрее, отметив, что быстрый захват власти в Афганистане движением талибов стал неожиданностью для НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что сейчас главная задача - обеспечить безопасную эвакуацию граждан стран-партнеров и сотрудничавших афганцев.

Источник: https://korrespondent.net/
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