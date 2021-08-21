НАТО инициирует расследование после победы талибов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг инициирует расследование для того, чтобы выяснить, какие действия Альянса в Афганистане оказались ошибочными и могли ли они сыграть некую роль в возвращении к власти "Талибана". Об этом в пятницу, 20 августа сообщает Интерфакс.





"Нам необходимо честно и внимательно изучить, что пошло не так, равно как и то, в чем мы добились успеха", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров глав МИД стран НАТО.





Он заявил, что намерен начать расследование как можно быстрее, отметив, что быстрый захват власти в Афганистане движением талибов стал неожиданностью для НАТО.





Ранее Столтенберг заявил, что сейчас главная задача - обеспечить безопасную эвакуацию граждан стран-партнеров и сотрудничавших афганцев.



