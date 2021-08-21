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21 августа 21, 13:27
Минфин США ввел дополнительные санкции против РФ
Минфин США
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США ввели санкции против Института криминалистики ФСБ России и Института экспериментальной военной медицины России.
США ввели санкции в отношении семи человек, которые, по данным британских и американских властей, являются сотрудниками российской разведки и подозреваются в причастности к отравлению Алексея Навального, а также против двух структур РФ. Об этом в пятницу, 20 августа сообщается на сайте американского Минфина.

В частности, под американскими санкциями оказались директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, а также генерал-полковник и начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов.

Кроме того, санкции введены в отношении заместителя директора Института криминалистики ФСБ Станислава Макшакова, сотрудников этого института Алексея Александрова и Ивана Осипова, главы специального технологического центра ФСБ генерал-майора Владимира Богданова, а также сотрудника ФСБ Владимира Паняева.

Санкции также введены против Константина Кудрявцева, сотрудника Института криминалистики ФСБ, который, как считают в США, принадлежал непосредственно к группе лиц, вовлеченной в отравление Навального.

Также, санкции введены против всего 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России и против 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России "за работу в оборонном и военном секторе Российской Федерации". 

Источник: https://korrespondent.net/
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