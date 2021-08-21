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21 августа 21, 13:41
Глава Европарламента: Беларусь объявила ЕС гибридную войну
Давид-Мария Сассоли
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В Евросоюзе заявляют о необходимости усиления пограничного контроля на европейских границах.
Председатель Европейского парламента Давид-Мария Сассоли назвал позором использование белорусским режимом мигрантов для "ведения гибридной войны против Евросоюза". Об этом в пятницу, 20 августа политик заявил во время визита в Эстонию, пишет Delfi.

Он же призвал усилить контроль на европейских границах, от которого "зависит безопасность всех граждан Европейского Союза".

"Безопасность Эстонии, Латвии и Литвы является европейским приоритетом. Нам необходимо усилить контроль на наших европейских границах. Мы видим, что идет своего рода гибридная война. Беларусь пытается использовать мигрантов в своих интересах. Это позор, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", - заявил он. 

Также он заявил, что необходимо "продолжать санкции против режима Лукашенко, которые нанесут ущерб режиму и причастным к ним людям".

Источник: https://korrespondent.net/
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