Глава Европарламента: Беларусь объявила ЕС гибридную войну

Председатель Европейского парламента Давид-Мария Сассоли назвал позором использование белорусским режимом мигрантов для "ведения гибридной войны против Евросоюза". Об этом в пятницу, 20 августа политик заявил во время визита в Эстонию, пишет Delfi.





Он же призвал усилить контроль на европейских границах, от которого "зависит безопасность всех граждан Европейского Союза".





"Безопасность Эстонии, Латвии и Литвы является европейским приоритетом. Нам необходимо усилить контроль на наших европейских границах. Мы видим, что идет своего рода гибридная война. Беларусь пытается использовать мигрантов в своих интересах. Это позор, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", - заявил он.





Также он заявил, что необходимо "продолжать санкции против режима Лукашенко, которые нанесут ущерб режиму и причастным к ним людям".



