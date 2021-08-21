Трамп призвал Байдена извиниться за Афганистан

Бывший президент США Дональд Трамп призвал действующего главу государства Джо Байдена извиниться перед американцами за вывод войск из Афганистана. Об этом 21 августа сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление политика.





"Джо Байден должен извиниться перед Америкой за то, что он позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские лица, а также за то, что позволил попасть в руки (представителей радикального движения) "Талибан" военному оборудованию стоимостью 85 миллиардов долларов", – подчеркнул Трамп.





Он также утверждает, что при его администрации вывод американских войск "не обернулся бы катастрофой".





Ранее в эфире телеканала Fox News Трамп назвал вывод войск США из Афганистана под руководством Байдена стал "самым большим унижением для страны".





Напомним, после вывода войск США из Афганистана власть в стране захватили талибы.



