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21 августа 21, 13:48
"Талибан" представит новую систему управления Афганистаном
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Новая форма правления появится в ближайшие недели и будет направлена на защиту интересов всего населения, подчеркнул представитель движения.
Движение "Талибан" в ближайшее время представит новую политическую систему управления Афганистаном. Об этом представитель талибов заявил агентству Reuters 20 августа.

"Эксперты в области права, религии и внешней политики намерены представить новую систему управления (страной) в ближайшие недели", – отметил он.

По словам представителя движения, новая структура управления страной не будет демократией по западному определению, но "она защитит права каждого".

Также он указал, что "Талибан" на переговорах обсуждает обеспечение вывода западных войск из Афганистана "на дружественных условиях".

Кроме того, представитель талибов отверг причастность движения к хаосу в аэропорту Кабула.

"Запад мог бы разработать план эвакуации получше", – сказал собеседник агентства.

Источник: https://korrespondent.net/
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