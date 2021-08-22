Где еще может разгореться глобальный военный конфликт

Несмотря на отказ США и других западных стран от внешнеполитической доктрины военного вмешательства в дела других государств, вероятность глобального военного конфликта от этого ничуть не уменьшилась. Появились и укрепились другие мировые лидеры, которые не исключают масштабного военного противостояния.

"Силовая политика переживает ренессанс. Приведет ли это к новым вооруженным конфликтам? Возможна ли еще разрядка? Что значит конкуренция между США и Китаем?" - приводит вопросы исследования швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

По данным экспертов, риск возникновения вооруженных конфликтов на европейской периферии растет. Пока его ведут "ниже порога войны, с помощью кибератак, кампаний по дезинформации или целенаправленных атак на критиков режимов за рубежом". Но дальше возможно преодоление этого порога.

Авторы доклада о политике безопасности за 2021 год приходят к выводу, что в случае эскалации кризиса в Европе Россия может использовать военные средства на восточной границе НАТО. При этом западные эксперты называют несколько причин, из-за которых возможно возникновение вооруженного конфликта планетарного масштаба.

Во-первых, система коллективной безопасности разрушилась. "Вряд ли можно говорить о каком-либо содержательном диалоге, но можно услышать много воинственной риторики: межгосударственные отношения буквально отравлены", - к такому выводу пришли специалисты Фонда Фридриха Эберта.

Во-вторых, Федеральный совет Швейцарии констатирует, что "дееспособность международных организаций по безопасности, таких как ООН и ОБСЕ, снижается".

Но главная причина предпосылок к вооруженному конфликту заключается в том, что "новый мировой порядок", провозглашенный президентом США Джорджем Бушем в 1991 году, уже начал разрушаться. "Система доминирования Запада с США в качестве единственной сверхдержавы в последние годы сменилась расстановкой из соперничающих крупных и региональных держав с меняющимися альянсами", - отмечает издание Neue Zürcher Zeitung.

Исходя из этого, швейцарские эксперты прогнозируют три сценария развития событий в области мировой безопасности.

Он предполагает дальнейшее ухудшение отношений между государствами, которое будет начинаться с локальных конфликтов. Война на Кавказе 2008 года, по мнению европейских экспертов, была первой демонстрацией силы США и России.

"США использовали ориентированного на Запад Саакашвили в качестве манекена для краш-теста против России", - считают эксперты. А "сигнал военных действий РФ был предельно ясен: никто не смеет вставать на пути российской армии. Владимир Путин, занимавший тогда должность премьер-министра, дал понять, что бывшие советские республики входят в сферу влияния Москвы". Именно распределение этих сфер влияния и является основной причиной возможного будущего глобального конфликта.

"После оккупации Крыма и российского вторжения на Донбасс в 2014 году США и часть НАТО переключили свое внимание на Россию. Поэтому внимание Запада сосредоточено на продолжающемся конфликте на востоке Украины и ежедневном противостоянии в странах Прибалтики", - пишет Neue Zürcher Zeitung.

И если споры от Прибалтики до Северной Африки будут и дальше управляться соперничающими крупными державами, вполне вероятно возникновение неконтролируемых угроз.

"Наиболее опасным развитием ситуации является расширение или даже слияние локальных конфликтов", - считают эксперты Федерального совета Швейцарии.

Они предполагают, что вполне возможна российская агрессия против стран Прибалтики. Хотя это не вызовет прямых военных действий со стороны Запада. "Ядерный потенциал Запада и России, вероятно, продолжит выполнять функцию сдерживания. Тем не менее, обе стороны могут развернуть крупный военный контингент. В таком случае Германии, вероятно, пришлось бы направить все имеющиеся силы Бундесвера", прогнозируют специалисты.

По мнению европейских экспертов, Китай к середине XXI века хочет стать второй сверхдержавой наряду с Америкой - в экономическом, военном и геополитическом плане. А следствием этого станет новая биполярность в мире.

"Федеральная разведывательная служба США уже давно предупреждает, что китайско-американская конфронтация может создать два нормативных пространства: западную, ориентированную на свободу зону и авторитарную сферу влияния во главе с Пекином", - сообщает Neue Zürcher Zeitung.

Издание напоминает, что Вооруженные силы США готовятся к конфликту из-за Тайваня. ВМС и морская пехота, в частности, уже делают особый упор на Тихий океан. В то же время американские сухопутные силы остаются ответственными и за Европу.

"Однако США больше не смогут вести две войны одновременно (в Европе и в Азии. - Авт.). Это еще одна причина, по которой они заинтересованы в успокоении ситуации в Европе. Поэтому одно из прочтений саммита между российским и американским президентами, который прошел в Женеве в середине июня, заключается в том, что Вашингтон пытается протянуть руку Москве. Россию нужно вывести из объятий Китая. Но это, скорее всего, так и останется тщетным", - считают швейцарские эксперты.

Это самый маловероятный сценарий, так как он предполагает создание новой системы мировой безопасности, основанной на сотрудничестве и диалоге. "Это не означает возвращение к ситуации 1990-х годов, это создание новой, многосторонней системы безопасности - возможно, на основе ОБСЕ", - пишет Neue Zürcher Zeitung.

Для этого, по мнению экспертов Фонда Фридриха Эберта, в процессе восстановления безопасности в Европе "не должно быть сфер влияния, крупные державы не должны заключать сделки через головы других государств или за их спиной". Но, как показывает нынешняя реальность, это фантастическое предположение.