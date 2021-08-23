Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.15
USD
26.68
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
23 августа 21, 11:10
Испания поможет США с приемом беженцев из Афганистана
граница
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Военные базы Морон-де-ла-Фронтера под Севильей и Рота под Кадисом могут быть использованы для беженцев из Афганистана до тех пор, пока не будет организовано их перемещение в другие страны.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и премьер-министр Испании Педро Санчес договорились, что две военные базы на юге Испании могут быть использованы для приема афганцев, работавших на правительство США, сообщает Reuters.
 
Байден и Санчес согласились, что базы Морон-де-ла-Фронтера под Севильей и Рота под Кадисом могут быть использованы для беженцев из Афганистана до тех пор, пока не будет организовано их перемещение в другие страны.
 
В субботу, 21 августа, в испанский центр ЕС на военной базе под Мадридом прибыл самолет со 110 афганскими беженцами и их семьями, включая 36 человек, работавших на американскую администрацию в Афганистане.
 
База используется для размещения афганских беженцев, работавших на ЕС, и их семей, которые затем переедут в другие страны Евросоюза.
 
Напомним, что Западные правительства пытаются эвакуировать своих граждан и отдельных афганцев, которым угрожает опасность после захвата власти Талибаном в Афганистане.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Грузовой самолет США вывез 640 беженцев из Кабула
Меркель и Байден обсудили Афганистан
Байден допустил, что США задержатся в Афганистане
Узбекистан отказывается принимать афганских беженцев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Талибы заявили об осаде неподконтрольной провинции
noimageBloomberg узнал дату завершения строительства СП-2
noimageБайден назвал условие для санкций против талибов
noimageВ Израиле оценили эффект от третьей дозы вакцины от COVID-19
noimageЛондон будет требовать санкции против талибов
Лента новостей