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23 августа 21, 11:30
Лондон будет требовать санкции против талибов
Талибан
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Группировка Талибан провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории - Исламский Эмират Афганистан.
Лондон намерен инициировать новые санкции в отношении боевиков "Талибана". Обсудить ограничения Британия планирует во время встречи G7, которая состоится во вторник, 24 августа. Об этом в воскресенье, 22 августа сообщает Reuters. 

Великобритания считает: G7 должна рассмотреть возможность ввести экономические санкции и остановить помощь, "если талибы нарушают права человека и позволяют использовать территорию как убежище для боевиков".

Известно, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб впервые заявил о возможности введения санкций, чтобы давить на "Талибан", на прошлой неделе.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соберет лидеров G7 для срочных переговоров по ситуации в Афганистане во вторник.

Напомним, что "Талибан" взял под контроль почти всю территорию Афганистана после того, как США начали вывод войск из этой страны. Уже 15 августа под контроль талибов перешла столица страны - Кабул.

Источник: https://korrespondent.net/
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