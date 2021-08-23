Байден назвал условие для санкций против талибов

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что решение о введении санкций в отношении террористического движения "Талибан" будет зависеть от поведения ее членов. Слова главы государства приводит пресс-служба Белого дома 23 августа.





Отвечая на вопрос, поддерживает ли он санкции против Талибана при определенных условиях, на чем особо настаивает Британия, американский президент сказал: "Да. Это зависит от [их] поведения".





Он подчеркнул, что талибы пока не предпринимали действий, направленных против сил США, а также "пока что в целом соблюдали" свои обещания не препятствовать доступу американцев в аэропорт Кабула для эвакуации людей.





Байдена, кроме прочего, спросили, доверяет ли он теперь "Талибану", на что глава государства ответил: "Я никому не доверяю, в том числе и вам. Я вас люблю, но, знаете, не так уж много есть людей, которым я доверю".





Говоря о решении вывести американские войска из Афганистана, что привело к захвату власти талибами, Байден отметил, что оно было верным.





"Эта идея, как я думаю, останется в истории логичным, рациональным и правильным решением. Моя работа заключается в том, чтобы принимать решения, которые никто другой не будет или не захочет принимать. Я принял их, и я убежден, что я абсолютно прав", - отметил он.





Американский президент подчеркнул, что для этой войны "уже и нет оснований".



