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23 августа 21, 11:42
Байден назвал условие для санкций против талибов
Джо Байден
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Американский лидер подчеркнул, что не доверяет этому радикальному движению, впрочем, как и всем.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что решение о введении санкций в отношении террористического движения "Талибан" будет зависеть от поведения ее членов. Слова главы государства приводит пресс-служба Белого дома 23 августа.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он санкции против Талибана при определенных условиях, на чем особо настаивает Британия, американский президент сказал: "Да. Это зависит от [их] поведения".

Он подчеркнул, что талибы пока не предпринимали действий, направленных против сил США, а также "пока что в целом соблюдали" свои обещания не препятствовать доступу американцев в аэропорт Кабула для эвакуации людей.

Байдена, кроме прочего, спросили, доверяет ли он теперь "Талибану", на что глава государства ответил: "Я никому не доверяю, в том числе и вам. Я вас люблю, но, знаете, не так уж много есть людей, которым я доверю".

Говоря о решении вывести американские войска из Афганистана, что привело к захвату власти талибами, Байден отметил, что оно было верным.

"Эта идея, как я думаю, останется в истории логичным, рациональным и правильным решением. Моя работа заключается в том, чтобы принимать решения, которые никто другой не будет или не захочет принимать. Я принял их, и я убежден, что я абсолютно прав", - отметил он.

Американский президент подчеркнул, что для этой войны "уже и нет оснований".

Источник: https://korrespondent.net/
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